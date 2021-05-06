В МТС назвали смартфоны, от которых избавляются чаще всего

Аналитики МТС провели исследование с помощью Big Data на основе данных нескольких десятков миллионов пользователей.
Им удалось выяснить, что большинство пользователей не купят себе во второй раз смартфоны Honor и Huawei — лишь 39% покупают себе гаджеты этих марок во второй раз, сообщает РИА Новости.
Около половины пользователей готовы снова приобрести смартфоны от Xiaomi: 51% готов купить телефон от китайского производителя. Лидером среди Android-устройств стал Samsung — 56% снова приобретают южнокорейские смартфоны; также гаджетам Samsung принадлежит абсолютное лидерство по длительности использования — владельцы не расстаются с ними в среднем 675 дней.
Аналитики также отметили, что пользователи смартфонов на базе Android не имеют сильной привязки к бренду и используют гаджеты разных производителей. «Количество устройств одной компании, которые есть у пользователя, практически не влияет на процент перехода от одного производителя к другому, например, пользователи наушников Huawei могут использовать их со смартфонами Xiaomi и наоборот», — заявили в МТС.
Лидером же по лояльности российских пользователей стала продукция Apple — 62% владельцев «яблочных» смартфонов покупают их снова. При наличии других гаджетов от Apple новые iPhone покупают 92% хозяев старых.
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Фото на обложке: Andrey Suslov /
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