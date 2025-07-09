Не просто люкс, а личное пространство без свидетелей: Bentley представила электромобиль без переднего пассажира
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Премиум как личная территория
EXP 15 — это 5 метров одиночества, три двери, светящаяся решётка радиатора, вертикальные фары и задние сиденья — на случай, если вы не до конца интроверт. В Bentley не пытаются притворяться: это больше не классический спортседан для двоих, а пространство для одного, но осознанного.
Помеха справа устранена. И слева тоже
Концепт — праворукий, так что условная talkative wife теперь не слева, а за пределами автомобиля. В салоне больше нет штурмана, второго мнения и обсуждений маршрута. Только ты, панорамный дисплей и встроенный световой дзен.
Это точно Bentley?
Carscoops сравнивает силуэт EXP 15 с Volvo и Jaguar, но в Bentley говорят прямо: серийная версия, возможно, изменится. Главное — месседж. Электрокар — это не просто про экологию, это про персонализированную роскошь и комфортное одиночество.
В чём суть
Bentley больше не продаёт машины для двоих. Она продаёт пространство для одного, кто уже всё понял. EXP 15 — не транспорт, а личный арт-объект, который говорит за тебя: «Я слишком занят, чтобы возить пассажиров».
Фото на обложке: Bentley Newsroom / bentleymedia.com
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