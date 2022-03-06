ЦБ РФ не будет раскрывать отчетность банков с целью ограничить их риски

Центральный Банк России принял решение с февраля 2022 года не раскрывать банковскую отчетность. Это временная мера, разработанная с целью «ограничения рисков кредитных организаций, связанных с введенными западными странами санкциями».
ЦБ РФ сообщает, что намерен сократить объем раскрытия отчетности, публикуемой на сайте Банка России.
При этом кредитные организации по-прежнему будут предоставлять всю отчетность в ЦБ в полном объеме, то есть «эффективный надзор за их деятельностью» останется неизменным.
Относительно официальных сайтов самих банков ЦБ поясняет, что «начиная с отчетности за февраль 2022 года банки не должны публиковать бухгалтерскую (финансовую) отчетность (индивидуальную и консолидированную) по российским стандартам, а также дополнительные раскрытия к ней».
На стандартные бизнес-процессы эти указания не распространяются: банки все так же могут при необходимости раскрывать отчетность своим контрагентам.
Фото на обложке: Vicdemi /
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