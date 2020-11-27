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Выходцы из Prisma Labs запустили приложение, определяющее размер ноги для онлайн-покупок

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Бывшая инжиниринговая команда Prisma Labs запустила новый стартап Neatsy.ai. Разработанное приложение решает проблему подбора кроссовок во время онлайн-покупок и определяет размер и морфологию стопы с помощью фронтальной камеры смартфона. Об этом Rusbase сообщил представитель стартапа.

Выходцы из Prisma Labs запустили приложение, определяющее размер ноги для онлайн-покупок

Приложение работает как 3D-сканер на iPhone X и более новых моделях Apple (кроме iPhone SE) с использованием технологии захвата глубины изображения TrueDepth. На iPhone 7, 8, SE подбор осуществляется на основе опросника, рассказали в Neatsy.

Новость дополняется.

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