Бывшая материнская компания «Яндекса» вышла на облачный рынок США

Компания Nebius Group (бывшая Yandex N.V.), которую возглавляет сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож, вышла на рынок облачных вычислений США. Она открыла представительства в Сан-Франциско и Далласе и объявила о запуске кластера на 35 тыс. чипов Nvidia в Канзас-Сити.

«Наш первый кластер GPU в США и открытие новых офисов знаменуют важный этап нашего расширения на американском рынке. Обслуживание американских клиентов с использованием локальной инфраструктуры позволит снизить задержки и в полной мере реализовать преимущества нашего облака, созданного для работы с ИИ», — заявил Волож, чьи слова приводятся на сайте Nebius.

Он добавил, что компания продолжит развертывать вычислительные мощности «по всей территории США, чтобы удовлетворить стремительно растущий спрос на высококачественную ИИ-инфраструктуру». Nebius также готовит к открытию офис в Нью-Йорке.

Открытие кластера в Канзас-Сити, согласно релизу, запланировано на первый квартал 2025 года. На первом этапе он будет оснащен «тысячами современных GPU от Nvidia, преимущественно Nvidia Hopper», в дальнейшем мощности кластера вырастут с 5 МВт до 40 МВт, что соответствует примерно 35 тыс. GPU, указали в компании.

Там рассказали, что ведут переговоры о создании «второго, еще более масштабного GPU-кластера», запуск которого запланирован на 2025 год, но не раскрыли другие подробности.

Nebius Group образовалась в результате реструктуризации «Яндекса». Бывшая материнская компания «Яндекса», нидерландская Yandex N.V., в июле 2024 года продала российский бизнес консорциуму инвесторов.Она вышла из состава акционеров IT-компании, сохранив за собой ее международный бизнес.

В октябре американская биржа Nasdaq возобновила торги акциями Nebius Group, которые были приостановлены 28 февраля 2022 года на фоне военной спецоперции России на Украине. Волож заявил, что возвращение на биржу открывает новую главу для компании, которая сосредоточена на развитии инфраструктуры для искусственного интеллекта.