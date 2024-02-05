Почти 30% предпринимателей столкнулись с недостатком финансирования в 2023 году

В 2023 году 27% российских предпринимателей столкнулись с недостатком финансирования. Еще 26% почувствовали ухудшение здоровья из=за стресса. Об этом пишет Forbes со ссылкой на исследование специалистов образовательной программы «Стартап Академии» Школы управления Сколково.
Еще 21% респондентов страдали из-за нехватки предпринимательского опыта, а 20% — из-за сложностей на фоне дефицита кадров.
Более 30% предпринимателей сообщили, что постоянно тревожились из-за работы. Чаще всего они боялись остаться без денег, выходить на международный рынок, брать ответственность.
Респонденты также сообщили, что в будущем хотели бы развить умение управлять финансами и рисками, формировать рабочие команды и управлять персоналом, взаимодействовать с инвесторами.
Опрос проводился среди 1191 предпринимателя из 14 сфер, включая IT, ретейл и строительство. Опросы проходили в декабре 2023 года.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Лекарства вошли в топ-5 популярных трат современной молодежи
- 2 Люди продолжат уходить, если не внедрить эти пять принципов в HR-политику
- 3 «Robotник» копирайтера: какие задачи можно доверить ChatGPT, а что лучше сделать самому
- 4 Компания исследовала 2500 человек, чтобы изучить выгорание — и вот ее выводы
- 5 Медцентры теряют 30% обращений — почему так происходит и как с этим работать
ВОЗМОЖНОСТИ
05 февраля 2024
05 февраля 2024
06 февраля 2024