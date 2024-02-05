В 2023 году 27% российских предпринимателей столкнулись с недостатком финансирования. Еще 26% почувствовали ухудшение здоровья из=за стресса. Об этом пишет Forbes со ссылкой на исследование специалистов образовательной программы «Стартап Академии» Школы управления Сколково.

Почти 30% предпринимателей столкнулись с недостатком финансирования в 2023 году