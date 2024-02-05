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Почти 30% предпринимателей столкнулись с недостатком финансирования в 2023 году

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В 2023 году 27% российских предпринимателей столкнулись с недостатком финансирования. Еще 26% почувствовали ухудшение здоровья из=за стресса. Об этом пишет Forbes со ссылкой на исследование специалистов образовательной программы «Стартап Академии» Школы управления Сколково.

Почти 30% предпринимателей столкнулись с недостатком финансирования в 2023 году

Еще 21% респондентов страдали из-за нехватки предпринимательского опыта, а 20% — из-за сложностей на фоне дефицита кадров.

Более 30% предпринимателей сообщили, что постоянно тревожились из-за работы. Чаще всего они боялись остаться без денег, выходить на международный рынок, брать ответственность.

Респонденты также сообщили, что в будущем хотели бы развить умение управлять финансами и рисками, формировать рабочие команды и управлять персоналом, взаимодействовать с инвесторами.

Опрос проводился среди 1191 предпринимателя из 14 сфер, включая IT, ретейл и строительство. Опросы проходили в декабре 2023 года. 

Фото на обложке: Unsplash

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