Минфин предложил штрафовать бизнес за недостоверные документы об импортируемых товарах

Министерство финансов РФ с лета 2022 года намерено ввести наказание для импортеров, которые предоставляют неполные или искаженные реквизиты в отчетных документах для Национальной системы прослеживаемости товаров.

Ведомство считает, что новые штрафы для бизнеса за искажение реквизитов прослеживаемости товаров пресекут поставку контрафакта, сообщают «Известия». Предприниматели уверены, что эта мера повысит давление на малые и средние предприятия.

В редакции законопроекта, находящегося в распоряжении газеты, упоминается штраф в размере от 1000 рублей за каждый документ, в котором отсутствуют реквизиты прослеживаемости товаров, подлежащих отслеживанию, или идет их «искажение» (в том числе неполное отражение).

Требование касается всех документов, в которых должны быть указаны эти реквизиты (счета-фактуры, универсальные передаточные документы, уведомления о ввозе, перемещении, остатках и др.). По данным пресс-службы министерства, «предполагаемый срок внесения законопроекта в Госдуму – июль 2022 года».

Согласно утвержденному правительством перечню, некоторые импортные товары (например, стиральные машины, холодильники, автопогрузчики, бульдозеры, мониторы, детские коляски и автокресла) должны учитываться в Национальной системе прослеживаемости товаров от ФНС России.

Отсутствие и искажение соответствующих реквизитов мешает контролировать всю цепочку поставки от импортера до покупателя. Минфин уверен, что непредоставление грамотно составленной документации – прямой путь к ввозу нелегальных товаров.

Эту точку зрения разделяют и представители Центра развития перспективных технологий, оператора цифровой системы маркировки и прослеживания «Честный знак». «Введение ответственности за нарушение правил в подобных системах контроля – важная мера. Это оказывает давление на нелегальный бизнес и улучшает конкурентные условия для добросовестных поставщиков», – считает замгендиректора Центра Реваз Юсупов.

Предприниматели же уверены, что новые штрафы – это дополнительное давление на компании МСП. «Каждый год принимаются новые законы с новыми штрафами для предпринимателей, зачастую они слишком завышены», – говорит президент «Опоры России» Александр Калинин.

Необходимо дождаться итоговой редакции законопроекта, чтобы оценить соразмерность предлагаемых штрафов правонарушениям. Аналогичное мнение высказывает и зампред фракции «Справедливой России – За правду», глава комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг.

Первый зампред комитета Госдумы по экономике Николай Арефьев подчеркивает, что «можно по-всякому пытаться контролировать, но если будет процветать коррупция, то никакая цифровая экономика не поможет».



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