Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

60% россиян недовольны качеством товаров новых брендов

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

60% россиян недовольны качеством товаров новых брендов, которые заменили бренды ушедших из РФ компаний. Полгода назад доля таких потребителей составляла 44%. Также снизилось количество тех, кто покупает товары собственных торговых марок — из-за плохого качества этих товаров.

60% россиян недовольны качеством товаров новых брендов

Доля недовольных качеством товаров новых брендов в РФ за полгода выросла с 44% до 60%. Об этом говорится в результатах исследования Б1 (ранее отдел E&Y в РФ), сообщил «Коммерсант». 

По данным исследования, российские потребители адаптировались к уходу многих иностранных брендов из РФ, но недовольны качеством выпускающихся на их замену товаров.

Количество тех, кто готов платить больше за привычные ему товары, за полгода снизилось с 55% до 50%. Качество как главную причину возможной переплаты назвали 54% (36% в 2023 году).

Кроме того, с 54% до 48% упала доля потребителей, которые на регулярной основе покупают товары СТМ (собственных торговых марок). Каждый третий такой потребитель считает качество товаров СТМ низким, говорится в исследовании.

Б1 провела исследование на основе данных опроса, который состоялся в мае 2024 года среди 1 тыс. респондентов.

Фото на обложке: RecycleMan / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Экс-замглавы Минпромторга получил 25% в производителе банкоматов BFS
  2. 2 «SAP — всё»: как российские промышленники переходят на отечественное ПО
  3. 3 Импортозамещение, роботы и решения для здоровья: какие задачи решали сколковские стартапы в 2023 году
  4. 4 Заменить Confluence? Просто!
  5. 5 Стартует MUIV.LAB 2023: компании с импортозамещающими b2b-решениями смогут масштабироваться и получить инвестиции
Карта растительных продуктов России
Все российские производители растительных альтернатив продуктам животного происхождения
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

14 июня 2024

Академия инноваторов

16 июня 2024

Bosch Startup Harbour

16 июня 2024

«Аэрологистика»

Все ВОЗМОЖНОСТИ