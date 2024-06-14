60% россиян недовольны качеством товаров новых брендов, которые заменили бренды ушедших из РФ компаний. Полгода назад доля таких потребителей составляла 44%. Также снизилось количество тех, кто покупает товары собственных торговых марок — из-за плохого качества этих товаров.
Доля недовольных качеством товаров новых брендов в РФ за полгода выросла с 44% до 60%. Об этом говорится в результатах исследования Б1 (ранее отдел E&Y в РФ), сообщил «Коммерсант».
По данным исследования, российские потребители адаптировались к уходу многих иностранных брендов из РФ, но недовольны качеством выпускающихся на их замену товаров.
Количество тех, кто готов платить больше за привычные ему товары, за полгода снизилось с 55% до 50%. Качество как главную причину возможной переплаты назвали 54% (36% в 2023 году).
Кроме того, с 54% до 48% упала доля потребителей, которые на регулярной основе покупают товары СТМ (собственных торговых марок). Каждый третий такой потребитель считает качество товаров СТМ низким, говорится в исследовании.
Б1 провела исследование на основе данных опроса, который состоялся в мае 2024 года среди 1 тыс. респондентов.
Фото на обложке: RecycleMan /
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