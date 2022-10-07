95% россиян не устраивает текущее место работы — исследование

95% россиян не устраивает текущее место работы, показало исследование. Лишь 5% не собираются ничего менять, остальные хотели бы уйти в смежную отрасль или открыть свой бизнес, но уйти с нынешней работы им мешает в том числе выгорание.

Исследование с участием 24 тысяч респондентов провели Skillbox и психологический сервис «Мета».

Те, кто недовольны текущим местом работы (95%), хотят уйти в смежную отрасль (38%), подняться по карьерной лестнице (33%), полностью сменить род деятельности (12%) или открыть свое дело (12%).

Каждый седьмой респондент среди заявивших о желании сменить место работы объяснил возникшие с этим сложности с выгоранием (15%), большинство же чувствуют недостаток компетенций и навыков (47%).

Заработная плата является главным стимулом в работе для 77% участников исследования – каждый третий из них согласен на монотонную работу ради высокой зарплаты, показал опрос.

Почти половина опрошенных (42%) считают, что сменить профессию им может помочь наставник или коуч, 28% делают ставку на дополнительное образование.

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