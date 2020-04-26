Стоимость нефти марки Brent во вторник опустилась ниже $20 за баррель, свидетельствуют данные торгов. Последний раз нефтяные цены падали ниже этой отметки в феврале 2002 года.

Стоимость барреля Brent упала ниже $20 впервые с 2002 года