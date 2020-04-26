Стоимость барреля Brent упала ниже $20 впервые с 2002 года
Стоимость нефти марки Brent во вторник опустилась ниже $20 за баррель, свидетельствуют данные торгов. Последний раз нефтяные цены падали ниже этой отметки в феврале 2002 года.
На 12.14 по московскому времени цена июньских фьючерсов на баррель Brent упала на 21,94% — до $19,94, сообщает РИА Новости.
На фоне снижения цен на нефть рубль усилил падение к доллару и евро. По данным Московской биржи, сегодня курс доллара поднимался выше 76 рублей, курс евро — выше 83 рублей.
Вчера цена американской марки нефти WTI упала на 300% и стала отрицательной. Стоимость барреля составляла почти минус $40.
С одной стороны, это было связано с техническими факторами: трейдеры начали продавать майские фьючерсы с истекающим сроком. С другой стороны, на цены давит снижение спроса и заполнение нефтяных хранилищ в США.
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