Нейросеть спрогнозировала пик четвертой волны коронавируса в России с точностью 93%

В России коронавирус стали изучать с помощью искусственного интеллекта. Ученые использовали мультиклассовые классификаторы нейросети GPT-3 Илона Маска, чтобы следить за эпидемиологической ситуацией.

Разработанная пермской компанией «Промобот» нейросеть для роботов спрогнозировала пик четвертой волны коронавируса в России. Наибольшее количество заболевших, по оценкам искусственного интеллекта, будет выявлено 22 декабря 2022 года, после чего коронавирус пойдет на спад. Точность прогноза составляет 93%, пояснили пресс-службе компании.

Не исключено, что на пик заболеваемость выйдет на несколько дней раньше из-за слишком слабых ограничительных мер.

Дата в 22 декабря была установлена после изучениях данных о заболеваемости и темпах вакцинации. При подготовке прогноза использовались мультиклассовые классификаторы нейросети GPT-3 Илона Маска, а также сетей Bidirectional Encoder Representations from Transformers и Text-to-Text Transfer Transformer. Данные обрабатывались алгоритмами классического машинного обучения.

Планируется, что разработанный «Промоботом» искусственный интеллект будет внедрен в роботов Promobot V.4, также оснащенных функцией проверки QR-кодов.

Роботы Promobot уже трудятся в 42 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, их также можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, в аэропорту Вашингтона и Дубай-Молле.

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Фото на обложке: пресс-служба «Промобот»