Нейросети в помощь: «Ингосстрах» увеличил продажи ОСАГО на 15% с помощью ИИ

Компании SteadyControl и «Ингосстрах» провели анализ более 20 тыс. диалогов с клиентами и выяснили, что ключевыми факторами успешных продаж являются персонализация и прозрачность. Русбейс ознакомился с исследованием.

Алгоритмы разобрали 30 критериев общения — нашли рецепт роста продаж

Специальная система на базе искусственного интеллекта (ИИ) оценивала более 30 параметров: от инициативы менеджеров до отработки нестандартных запросов. В результате внедрения технологии удовлетворенность клиентов выросла на 25%, а дополнительные продажи — на 15%. В компании отметили, что сотрудники компании увеличили эффективность в том числе благодаря внедренным цифровым технологиям и постоянной работе над сервисом.

Диалог с клиентом стал умнее

Имя клиента — главный аргумент Наибольшее влияние на клиентов оказали четкие комментарии консультантов («отправляю документы на почту») и персонализированное обращение. Использование имени и отчества увеличилось с 19% до 69% за полгода, а заполнение пауз в диалогах — на 63%.

ИИ научил не только продавать, но и экономить

Машинный анализ сократил длительность обучения на 25%, а операционные затраты — на 8%, отметил Евгений Будорагин из «Ингосстраха». По словам Оксаны Кустовиновой (SteadyControl), повышению конверсии на 7 п.п. помогли не просто предложения, а разъяснение выгод кросс-продуктов.

Ранее Русбейс давал советы по использованию нейросетей для роста продаж. Отмечалось, что работа с ИИ теперь воспринимается как признак конкурентоспособности.

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