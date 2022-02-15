Неквалифицированных инвесторов не «отлучат» от сложных финансовых продуктов

Представители Минфина, НАУФОР и ЦБ намерены еще на два года продлить существующую практику допуска неквалифицированных инвесторов к сложным структурным финансовым продуктам при условии сдачи специальных тестов.

Это подтвердили «Коммерсанту» участники совещания в Госдуме, на котором решили подготовить все необходимые документы для оформления этого решения на законодательном уровне к 1 апреля.

До этого срока действуют текущие правила, по которым доступ к покупке сложных инвестиционных продуктов неквалифицированные инвесторы получают только после тестирования, которое показывает самим инвесторам и их брокерам степень квалификации участника торгов. Этот механизм и планируется сохранить.

На подготовку документации и доработку правил может уйти и больше времени, поскольку регуляторы предлагают расширить список доступных неквалифицированным инвесторам инструментов, уточняют эксперты.

Президент НАУФОР Алексей Тимофеев считает, что в расширенный перечень разрешенных активов могут войти такие индикаторы, как изменение индекса, рассчитываемого российской биржей, изменение цены пая ETF, соответствующего критериям для допуска к обращению на российской бирже, изменение цены пая биржевого или открытого ПИФа, а также изменение иного индекса, соответствующего критериям, установленным базовым стандартом.

Поскольку эти изменения требуют «содержательной дискуссии», как выразился глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, предполагается, что сначала примут законопроект по продлению условий допуска неквалифицированных инвесторов к сложным продуктам (как раз до 1 апреля), а затем уже будет рассматриваться законопроект о расширении перечня инвестиционных инструментов.

Представители Минфина и участники рынка поддерживают инициативу по расширению списка доступных неквалифицированным инвесторам структурных продуктов.

По словам зампреда правления «БКС Мир инвестиций» Эдварда Голосова именно сложные финансовые инструменты дают инвесторам необходимую гибкость на волатильном рынке. При этом он подчеркивает, что многие «сложные» продукты достаточно просты для понимания.

Тем не менее, представители ЦБ отмечают, что процедура тестирования должна быть усовершенствована. Также предлагается ввести индексную инфраструктуру, чтобы обеспечить прозрачность и надежность ценообразования по сложным инструментам.

Банк планирует сформулировать методы регулирования формирования расчетных цен, индексов и иных показателей, используемых в структурных финансовых продуктах, к 1 апреля 2024 года.

Наибольшей популярностью среди сложных инвестиционных инструментов, чьи доходы зависят от ограниченного круга базовых активов, пользуются у частных инвесторов облигации с привязкой дохода к динамике базовых активов. Об этом упоминает, например, старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.

Данные главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака свидетельствуют, что в 2021 году банки разместили инвестиционных облигаций (с полной защитой капитала) на 61 млрд рублей, а структурных облигаций (с частичной защитой капитала) на 63 млрд рублей.

По этим инструментам, как отчитывается НАУФОР, в четвертом квартале 2021 года прошли тестирование соответственно 190 тыс. и 164 тыс. частных инвесторов.

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Фото на обложке: Anna Nekrashevich / Pexels