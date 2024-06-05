Объем российского рынка нелегальной продукции достиг 5 трлн рублей. Это 10% от всего розничного рынка РФ — в пять раз выше среднемирового показателя. Больше всего нелегальной продукции представлено в табачных изделиях, одежде и косметике.

В 2023 году объем рынка нелегально продаваемой продукции в РФ достиг 5 трлн рублей. От совокупного объема розничного рынка страны это составляет 10,1%, что в пять раз выше среднего показателя по миру, сообщил РБК со ссылкой на результаты исследования.

На табачную продукцию, одежду, косметику и парфюмерию приходится 17% нелегальной розницы. Наибольшие потери бюджета зафиксированы в табачной отрасли — на недополученных деньгах на акцизах государство потеряло 123,7 млрд рублей. Всего же бюджет недополучил по итогам 2023 года 979 млрд рублей.

Ключевыми причинами роста объема нелегальной продукции эксперты назвали высокую инфляцию, развитие маркетплейсов и легализацию параллельного импорта. Около 37% рынка нелегальной продукции приходится на маркетплейса, подсчитали аналитики.

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