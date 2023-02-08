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Таможенники сообщили о росте на 24% попыток нелегального ввоза и вывоза наличных

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Таможенники сообщили о росте на 24% попыток нелегального ввоза и вывоза наличных. В 2022 году незаконно вывезти деньги из России пытались в четыре раза чаще, чем ввезти. В большинстве случаев предпринимались попытки незаконно переместить российский рубль.

Таможенники сообщили о росте на 24% попыток нелегального ввоза и вывоза наличных

Федеральная таможенная служба РФ по итогам 2022 года пресекла 11,6 тыс. попыток нелегального ввоза или вывоза наличных, сообщила пресс-служба ведомства.

Рост числа попыток незаконного ввоза и вывоза наличных составил 24% год к году, при этом вывезти валюту пытались в четыре раза чаще, чем ввезти, уточнили в ФТС.

В большинстве случаев (45%) совершались попытки незаконно переместить российский рубль, нередко предпринимались попытки ввезти или вывезти доллары США и евро. Из России деньги чаще всего пытались вывезти в Турцию, ОАЭ, Азербайджан, а в Россию ввезти из Турции, Таджикистана и ОАЭ.

Сумма, которую пытались незаконно переместить, по итогам 2022 года снизилась на 30% до 2,1 млрд рублей, сообщили в ФТС.

Фото на обложке: RomanR / Shutterstock

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