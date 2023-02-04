Российский бизнесмен купил немецкий аэропорт

Компания NR Holding, принадлежащая российскому бизнесмену Виктору Харитонину, имеющему доли в таких фармацевтических компаниях, как «Биокад», «Фармстандарт» и «Отисифарм», приобрела обанкротившийся в 2021 году аэропорт Франкфурт-Хан в Германии.
О том, что нотариальный договор уже подписан, а деньги находятся на эскроу-счете, сообщил Spiegel со ссылкой на местное информационное агентство DPA.
Сделка, тем не менее, может не состояться, если министерство экономики Германии после проверки найдет в ней какие-либо юридические недочеты.
Предпосылок к этому нет: крупнейший производитель российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в 2021 году не входит ни в один санкционный список западных стран.
Источники также напоминают, что NR Holding принадлежит еще и гоночная трасса Нюрбургринг стоимостью €20 млн.
Фото на обложке: Unsplash
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