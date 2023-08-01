Украинский производитель Nemiroff подал иск к пензенскому водочному заводу

Украинский производитель спиртных напитков Nemiroff инициировал судебное разбирательство с бывшим российским партнером «Объединенные пензенские водочные заводы» (ОПВЗ), пишет «Коммерсантъ». Компания, отозвавшая весной 2022 года лицензию на производство продукции под своим брендом, требует прекратить использование марки.
В июне Nemiroff Intellectual Property Establishment обратилась в Арбитражный суд Пензенской области с иском о запрете ОПВЗ использовать бренд при производстве и продаже напитков. Компания также требует признать незаконной всю деятельность ответчика с использованием бренда после 1 февраля 2022 года. Заседание по этому делу назначено на 2 ноября.
В России бренд Nemiroff входит в топ-15 водочных марок. Сама Nemiroff Intellectual Property Establishment зарегистрирована в Лихтенштейне. Как отмечал CEO компании Юрий Сорочинский, с 2014 года у Nemiroff не оставалось никаких активов в России. Сохранялась лишь лицензия на производство «у одного независимого производителя в Пензе».
По словам одного из собеседников «Ъ», ОПВЗ, вероятно, продолжил разливать Nemiroff и после того, как 1 февраля 2022 года истек лицензионный договор.
Уже в 2023 году ОПВЗ получили несколько деклараций на выпуск различных водок и настоев под названием Nemiroff, свидетельствуют данные реестра Росаккредитации.
Как отмечает директор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов, если иск Nemiroff будет удовлетворен, то выпущенную без лицензии продукцию должны будут признать контрафактной, а затем изъять и уничтожить.
Фото на обложке: Gelia /
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