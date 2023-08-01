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Украинский производитель Nemiroff подал иск к пензенскому водочному заводу

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Украинский производитель спиртных напитков Nemiroff инициировал судебное разбирательство с бывшим российским партнером «Объединенные пензенские водочные заводы» (ОПВЗ), пишет «Коммерсантъ». Компания, отозвавшая весной 2022 года лицензию на производство продукции под своим брендом, требует прекратить использование марки.

Украинский производитель Nemiroff подал иск к пензенскому водочному заводу

В июне Nemiroff Intellectual Property Establishment обратилась в Арбитражный суд Пензенской области с иском о запрете ОПВЗ использовать бренд при производстве и продаже напитков. Компания также требует признать незаконной всю деятельность ответчика с использованием бренда после 1 февраля 2022 года. Заседание по этому делу назначено на 2 ноября.

В России бренд Nemiroff входит в топ-15 водочных марок. Сама Nemiroff Intellectual Property Establishment зарегистрирована в Лихтенштейне. Как отмечал CEO компании Юрий Сорочинский, с 2014 года у Nemiroff не оставалось никаких активов в России. Сохранялась лишь лицензия на производство «у одного независимого производителя в Пензе».

По словам одного из собеседников «Ъ», ОПВЗ, вероятно, продолжил разливать Nemiroff и после того, как 1 февраля 2022 года истек лицензионный договор.

Уже в 2023 году ОПВЗ получили несколько деклараций на выпуск различных водок и настоев под названием Nemiroff, свидетельствуют данные реестра Росаккредитации.

Как отмечает директор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов, если иск Nemiroff будет удовлетворен, то выпущенную без лицензии продукцию должны будут признать контрафактной, а затем изъять и уничтожить.

Фото на обложке: Gelia / Shutterstock

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