Идет регистрация на хакатон по блокчейну Neo Frontier Launchpad

С 24 мая по 12 июля китайская блокчейн-платформа Neo проведет хакатон для разработчиков. Организаторы обещают вручить победителям токены на $100 тыс.

Соревнования пройдут в два этапа:



Planathon (24 мая — 7 июня). Необязательный трек, во время которого участники создадут план разработки. Команда Neo оценит предложенные планы, а победители получат «множители» — возможность увеличить приз, выигранный на следующем этапе. Development (11 июня — 12 июля). Разработка проектов на платформе.

Принять участие могут совершеннолетние разработчики и команды.

Подробности и регистрация — по ссылке. Русскоязычным участникам доступен Telegram-чат.

Neo — блокчейн-платформа, которую создал китайский предприниматель Да Хонгфэй в 2014 году. Сотрудничает с китайским правительством. Включает в себя криптовалюту, платформу для смарт-контрактов и цифровую идентификацию.



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