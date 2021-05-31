Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
Новости от партнеров

Идет регистрация на хакатон по блокчейну Neo Frontier Launchpad

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

С 24 мая по 12 июля китайская блокчейн-платформа Neo проведет хакатон для разработчиков. Организаторы обещают вручить победителям токены на $100 тыс.

Идет регистрация на хакатон по блокчейну Neo Frontier Launchpad

Соревнования пройдут в два этапа:

  1. Planathon (24 мая — 7 июня). Необязательный трек, во время которого участники создадут план разработки. Команда Neo оценит предложенные планы, а победители получат «множители» — возможность увеличить приз, выигранный на следующем этапе.
  2. Development (11 июня — 12 июля). Разработка проектов на платформе.

Принять участие могут совершеннолетние разработчики и команды.

Подробности и регистрация — по ссылке. Русскоязычным участникам доступен Telegram-чат.

Neo — блокчейн-платформа, которую создал китайский предприниматель Да Хонгфэй в 2014 году. Сотрудничает с китайским правительством. Включает в себя криптовалюту, платформу для смарт-контрактов и цифровую идентификацию.

Конкурс ВТБ придумай имя голосовому помощнику и выиграй Iphone 12

Фото на обложке: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 На онлайн-марафоне Wellbeing Marketplace представят программы благополучия сотрудников
  2. 2 ВТБ запускает оплачиваемую стажировку для IT-специалистов
  3. 3 Конкурс «Голос ВТБ»
  4. 4 TechTrends-дайджест: ООН использует ИИ для прекращения войн, отраслевой блокчейн для автопроизводителей, восхождение новой «звезды» среди криптовалют
  5. 5 Что такое NFT, Foundation.app и как туда попасть?
Стажировка в IT
Гринатом зовет студентов и начинающих специалистов на программу Greenlab
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

31 мая 2021

MediaSoft Инвестиции

31 мая 2021

Неформальная встреча стартапов и инвесторов в Ижевске

31 мая 2021

Криптонит Startup Challenge

Все ВОЗМОЖНОСТИ