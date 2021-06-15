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FinTech-стартап «иммигрантов для иммигрантов» B9 привлек $1,7 млн в рамках pre-seed раунда

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

FinTech-стартап «иммигрантов для иммигрантов» – «необанк» B9 привлек $1,7 млн в рамках pre-seed раунда. Средства планируют направить на укрепление позиций на рынке и достижения поставленной цели в 100 тысяч клиентов.

FinTech-стартап «иммигрантов для иммигрантов» B9 привлек $1,7 млн в рамках pre-seed раунда

Компания B9 во главе с CEO Сергеем Терентьевым разрабатывает продукт, направленный на помощь финансово-незащищенным людям – программу раннего доступа к заработной плате, по сути, аванса до зарплаты. Программа позволяет управлять личными финансами, создавать кредитную историю, делать покупки с дебетовой карты и переводить деньги.

«(Мигранты, прим. ред.) это трудолюбивые люди, которые заслуживают возможности банковского обслуживания с полным спектром услуг, которые соответствуют их способу зарабатывания и расходования средств. Реакция на B9 была ошеломляющей: сотни тысяч людей присоединились к нашему списку ожидания, а коэффициент конверсии составил 15%», – приводит Cision слова CEO B9 Сергея Терентьева.

Компания работает по подписной модели с ежемесячной оплатой услуг. 

Покупательская способность иммигрантов в США оценивается в $1 трлн, но, несмотря на необходимость, многие традиционные банки не готовы предоставлять таким клиентам все свои услуги.

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Фото: B9

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