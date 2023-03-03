Москвичи и петербуржцы возвращаются к необязательным тратам в ТЦ

Количество посетителей на 1 тыс. кв. м. в московский и петербургских ТЦ в конце февраля выросло на 5% и 3% соответственно. Динамика близка к докризисной, а годом ранее приток посещаемости был менее выраженным.
Рост посещаемости может сохраниться и в преддверии 8 Марта, свидетельствуют данные Focus Technologies, с которыми ознакомился «Коммерсантъ».
Представители рынка говорят о постепенном возврате потребителей к привычным моделям трат, в том числе на необязательные покупки.
Однако о полном восстановлении посещаемости ТЦ к докризисному уровню речи пока не идет. В Москве показатели в середине и конце февраля отставали на 11% от уровня за тот же период 2022 года и на 25% — от показателя 2019 года. В Санкт-Петербурге разница оценивалась в 10% и 26% соответственно.
В феврале—марте 2022 года поведение потребителей часто определялось психологическими факторами. Рост цен и негативный информационный фон из-за начала спецоперации на Украине сначала привели к краткосрочному ажиотажу, а затем — к резкому спаду активности.
Глава направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова сомневается в дальнейшем увеличении трафика вне пиковых сезонов, отмечая общее снижение покупательской способности. При этом постепенное занятие оставшихся после ухода международных брендов площадей даст позитивный эффект, добавила она.
Фото на обложке: Unsplash
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