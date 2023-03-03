Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Москвичи и петербуржцы возвращаются к необязательным тратам в ТЦ

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Количество посетителей на 1 тыс. кв. м. в московский и петербургских ТЦ в конце февраля выросло на 5% и 3% соответственно. Динамика близка к докризисной, а годом ранее приток посещаемости был менее выраженным.

Москвичи и петербуржцы возвращаются к необязательным тратам в ТЦ

Рост посещаемости может сохраниться и в преддверии 8 Марта, свидетельствуют данные Focus Technologies, с которыми ознакомился «Коммерсантъ».

Представители рынка говорят о постепенном возврате потребителей к привычным моделям трат, в том числе на необязательные покупки.

Однако о полном восстановлении посещаемости ТЦ к докризисному уровню речи пока не идет. В Москве показатели в середине и конце февраля отставали на 11% от уровня за тот же период 2022 года и на 25% — от показателя 2019 года. В Санкт-Петербурге разница оценивалась в 10% и 26% соответственно.

В феврале—марте 2022 года поведение потребителей часто определялось психологическими факторами. Рост цен и негативный информационный фон из-за начала спецоперации на Украине сначала привели к краткосрочному ажиотажу, а затем — к резкому спаду активности.

Глава направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова сомневается в дальнейшем увеличении трафика вне пиковых сезонов, отмечая общее снижение покупательской способности. При этом постепенное занятие оставшихся после ухода международных брендов площадей даст позитивный эффект, добавила она.

Фото на обложке: Unsplash

RB.RU готовит большое обновление — и мы хотим учесть пожелания и интересы вас, наших читателей. Если вы готовы поделиться своим мнением об RB.RU, переходите по ссылке, чтобы заполнить короткую анкету.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как работают со стартапами в Университете ИТМО
  2. 2 11-классник из Москвы стал абсолютным победителем Международной Менделеевской олимпиады
  3. 3 Количество миллионеров в Москве выросло на 19% в 2017 году
  4. 4 Семь тезисов о том, почему 30-е место у Москвы в Глобальном инновационном индексе — это круто
  5. 5 Названы 25 лучших городов для жизни в будущем
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

03 марта 2023

Конкурс грантов от МШУ Сколково

05 марта 2023

Startup Tour 2023 Казань

06 марта 2023

Лаборатория инноваций MedLab

Все ВОЗМОЖНОСТИ