«А у вас есть четырнадцатая зарплата?»: составлен рейтинг необычных вопросов соискателей

Рекрутеры всё чаще сталкиваются с нестандартными вопросами тех, кто ищет работу. Портал Superjob.ru опросил менеджеров по персоналу и составил рейтинг необычных уточнений соискателей.

Количество HR-менеджеров, которым пришлось отвечать на каверзные вопросы на собеседовании, увеличилось в два раза за последние шесть лет. Каждый пятый опрошенный рекрутер подтвердил, что кандидаты уточняют подробности о работе нестандартными формулировками.

В рейтинге лидируют такие вопросы, как «Можно ли получать зарплату ежедневно?», «Можно мне сразу аванс?», «А у вас есть четырнадцатая зарплата?». С подобным сталкивались 6% рекрутеров. Около 5% опрошенных отметили необычные вопросы соискателей об организации питания, например, «Бывает ли у вас кипяток?».

Вопросами личного характера типа «Сколько вам лет?», «Где вы живете?», «Ваш любимый цвет?» соискатели удивили 4% эйчаров, 3% — попытками пригласить на свидание.

Среди запомнившихся нестандартных уточений менеджеры по персоналу упомянули: «Вы серьезная компания?», «Где у вас сейф, в котором с трудовые книжки хранятся?», «Кем вы можете взять к себе моего сына?», «Можно я телефон возьму в счет зарплаты?», «Дорогу оплатите, чтоб приехать на собеседование?» и другие.

В опросе участвовали представители 1000 компаний из всех округов страны.

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