В РНКБ, «Банке Зенит» и «Почта Банке» нет повышенного спроса на снятие наличных

Пресс-службы ряда кредитных организаций сообщают, что россияне не спешат как можно быстрее снять наличные, несмотря на ситуацию в стране. В частности, повышенного спроса на снятие средств нет в РНКБ, «Банке Зенит» и «Почта Банке».

«Банк РНКБ работает в штатном режиме, все офисы работают по расписанию, с учетом выходного дня. Повышенного спроса на снятие наличных и на обмен валюты на сегодняшний день банк не наблюдает», — цитируют представителей организации «Известия».

Аналогичные заявления в ответ на запрос корреспондентов издания сделали «Банк Зенит», где не видят также и повышенного интереса к валютнообменным операциям, и в «Почта Банке», где «все сервисы и операции в мобильном приложении банка и по картам доступны в полном объеме и без ограничений», а персонал нацелен на поддержку клиентов.

«Наши сотрудники в отделениях и на горячей линии готовы оказать клиентам максимальную поддержку», — говорят в «Почта Банке».

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