Число несостоявшихся коммерческих закупок в России в 2023 году сократилось почти на 50%

Число несостоявшихся коммерческих закупок в России в 2023 году сократилось почти на 50%. Большинство таких закупок – это конкурсы на поставку импортного оборудования и услуг по их ремонту. Как правило срыв контрактов связан со сложностями в организации логистики товаров.

За восемь месяцев 2023 года количество несостоявшихся коммерческих закупок снизилось почти на 50% по отношению к аналогичному периоду 2022 года. Об этом рассказали аналитики «ТендерПро».

В основном несостоявшимися признают конкурсы на поставку импортного оборудования и запчастей к ним, например, товаров под брендами Caterpillar, Siebert, Bitzer, Asteel. Чаще других срываются торги на услуги по ремонту импортной техники – в этих конкурсах количество участников сократилось в два раза.

«Как правило это связано со сложностями в организации ввоза товаров и комплектующих импортных производителей на территорию РФ», – сообщили в «ТендерПро».

Средний уровень конкуренции в тендерах за анализируемый период вырос на 9,3%. Больше всего контрагентов участвуют в конкурсах на поставку ветеринарных препаратов (18 участников), насосов (15 участников), спецодежды (9 участников).

В тендерах ритейлеров и металлургов замечен самый высокий уровень конкуренции – более 70% конкурсов на закупку набирали не менее четырех участников.

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