Nestle призналась в производстве нездорового питания

Один из крупнейших в мире производителей продуктов и напитков Nestle признал, что установленным нормам здорового питания соответствуют только 37% производимых компанией продуктов, следует из закрытой для общественности презентации компании, доступ к которой получила Financial Times.
Расчет производился исходя из соответствия продукции Nestle австралийской системе здорового питания. Согласно ей, «здоровыми» можно считать продукты, которые в этой системе имеют 3,5 балла и выше.
70% всей продукции Nestle, как выяснилось, не удовлетворяют этому критерию. При этом оценку ниже 3,5 баллов получили 99% конфет и мороженого и 96% напитков. Хотя на официальном сайте Nestle в России сказано, цель компании – «производить продукцию самого высокого качества».
В оценке не приняли участие детское питания, корма для животных, кофе и специализированное медицинское питание.
В России работают 9 фабрик Nestle. В линейку продукции компании входят более 2 тысяч брендов, в частности, Nescafe Gold, Nuts, «Золотая марка».
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