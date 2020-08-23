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Nestle запустила производство растительного тунца

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Швейцарская компания Nestle запустила производство растительного тунца — Sensational Vuna («тунец» на английском — tuna). Об этом пишут «Ведомости». 

Nestle запустила производство растительного тунца

Nestle будет делать вегетарианского тунца из шести растительных ингредиентов без искусственных красителей и консервантов: это вода, гороховый белок, пшеничный глютен, рапсовое масло, соль и натуральные ароматизаторы. 

Компания будет производить растительного тунца под брендом Garden Gourmet. Тунец будет продаваться в стеклянных банках, а в некоторых супермаркетах появятся готовые сэндвичи с Vuna. Nestle рекомендует использовать растительного тунца для приготовления салатов, бутербродов и пицц.

Продажи начнутся в конце августа 2020 года на домашнем для компании рынке — в Швейцарии. 

Vuna — первый растительный заменитель рыбы в линейке продуктов Nestle. В ассортименте компании уже есть альтернативы мясным бургерам, фаршу, сосискам и куриным наггетсам. Также в компании производят растительные альтернативы молочным продуктам на основе сои, риса, овса, кокоса, миндаля и гороха.

Фото: Brent Hofacker / Shutterstock

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