Швейцарская компания Nestle запустила производство растительного тунца — Sensational Vuna («тунец» на английском — tuna). Об этом пишут «Ведомости».

Nestle будет делать вегетарианского тунца из шести растительных ингредиентов без искусственных красителей и консервантов: это вода, гороховый белок, пшеничный глютен, рапсовое масло, соль и натуральные ароматизаторы.

Компания будет производить растительного тунца под брендом Garden Gourmet. Тунец будет продаваться в стеклянных банках, а в некоторых супермаркетах появятся готовые сэндвичи с Vuna. Nestle рекомендует использовать растительного тунца для приготовления салатов, бутербродов и пицц.

Продажи начнутся в конце августа 2020 года на домашнем для компании рынке — в Швейцарии.

Vuna — первый растительный заменитель рыбы в линейке продуктов Nestle. В ассортименте компании уже есть альтернативы мясным бургерам, фаршу, сосискам и куриным наггетсам. Также в компании производят растительные альтернативы молочным продуктам на основе сои, риса, овса, кокоса, миндаля и гороха.