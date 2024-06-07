Британка подала в суд на Netflix из-за клеветы в сериале по реальным событиям

Жительница Великобритании Фиона Харви подала иск к стриминговому сервису Netflix на $170 млн, обвинив компанию в клевете, пишет CNN. Заявление связано с выпущенным компанией мини-сериалом «Олененок».

Мини-сериал, основанный на автобиографической книге шотландского юмориста Ричарда Гэдда, вышел на платформе в 2024 году.

Сюжет разворачивается вокруг истории мужчины, которого преследует женщина Марта. Она направляет ему множество писем, звонит и стережет у дома и в других местах. Главную роль в проекте сыграл сам Ричард Гэдд, написавший книгу о преследовании.

По данным CNN, Фиона Харви утверждает, что героиня Марта создавалась по ее образу. В поведении персонажа много сходств с жизнью Харви, у нее такая же работа и похожее поведение.

Часть событий сериала в иске называют «грубой ложью». Например, что Марта сидела в тюрьме за преследования, сам факт которых Харви также не признает. Жительница Великобритании подчеркивает, что отпрвила Гэдду лишь несколько писем.

В своем иске женщина обвиняет как Netflix, так и самого Гэдда в разрушении жизни и репутации.

В стриминговом сервисе, в свою очередь, выразили готовность защищать «право Ричарда Гэдда рассказывать свою историю», которая, по заявлению авторов проекта, снята по реальным событиям.

Сам Гэдд при этом отмечает, что глобально история рассказана достоверна, но часть деталей изменена.

«В эмоциональном плане это верно: меня активно преследовали и плохо обращались», — сказал комик.

Фото на обложке: Скриншот с сайта «Кинопоиск»