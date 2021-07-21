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Netflix раскрыл условия подписки на игры

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Дарья Гетманова
Дарья Гетманова

Редактор новостей

Дарья Гетманова

Стриминговый сервис Netflix планирует расширить свою подписку, добавив в нее мобильные игры. Они будут основаны, в том числе,  на сериалах и фильмах сервиса, говорится в письме для инвесторов компании.

Netflix раскрыл условия подписки на игры

В планах Netflix — сначала добавить игры на мобильные устройства, а потом подключить их на консоли и персональные  компьютеры.

При этом игры будут входить в подписку  —  доплачивать за них отдельно не придется.

«Сейчас самое время, чтобы проверить, насколько наши пользователи ценят игры», — говорится в письме Netflix.

Если пользователи отнесутся к идее с энтузиазмом, тогда сервис запустит игры на всех устройствах, где есть Netflix. Например, среди них, — PlayStation, Xbox, а также Smart TV  и персональные компьютеры. 

Предполагается, что компания увеличит инвестиции во весь развлекательный контент, к которому также относятся игры. 

Как ранее сообщал Bloomberg со ссылкой на свой источник, стриминговый сервис может добавить игры уже в течение следующего года. 

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