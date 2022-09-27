Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Netflix откроет собственную игровую студию «мирового уровня»

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Компания Netflix анонсировала открытие своей первой игровой студии, которая расположится в Хельсинки, об этом говорится на официальном сайте стриминга.

Netflix откроет собственную игровую студию «мирового уровня»

В компании подчеркнули, что в новых приложениях не будет рекламы и внутриигровых покупок.

«Это еще один шаг на пути к созданию игровой студии мирового уровня», — заявил вице-президент отдела студии по разработке игр Амир Рахими.

По его словам, в Хельсинки живут «одни из лучших игровых талантов в мире», поэтому финская столица была выбрана местом открытия студии.

В начале года Netflix купила финскую компанию Next Game за €65 млн, которая тоже базируется в Хельсинки.

Рахими отметил, что сейчас пока нет подробностей о том, какой может быть первая игра, по его словам, компании предстоит много работы.

Директором новой студии станет Марко Ластикка, возглавлявший ранее подразделение Electronic Arts в Финляндии. Он также занимал должность вице-президента в американских компаниях-разработчиках игр Zynga и Digital Chocolate.

В настоящее время в игровом разделе платформы представлены 24 приложения, доступные только подписчикам сервиса.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Релокация в Финляндию: как российскому стартапу открыть компанию в Скандинавии и продавать по всему миру
  2. 2 Чему российским стартапам стоит поучиться у финских коллег? Впечатления редактора Rusbase от фестиваля *ship
  3. 3 «Финнам нужен просто хороший продукт и четкое предложение». Что мы поняли, запустив стартап в Хельсинки
  4. 4 Какие проекты ждут в Финляндии на фестивале *ship?
  5. 5 Удобство повышает ценность: как работает закон мобильности в технологической сфере

ВОЗМОЖНОСТИ

27 сентября 2022

Акселератор Спринт

27 сентября 2022

«МСП: Акселератор креативных индустрий»

30 сентября 2022

Privacy Accelerator

Все ВОЗМОЖНОСТИ