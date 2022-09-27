Netflix откроет собственную игровую студию «мирового уровня»

Компания Netflix анонсировала открытие своей первой игровой студии, которая расположится в Хельсинки, об этом говорится на официальном сайте стриминга.
В компании подчеркнули, что в новых приложениях не будет рекламы и внутриигровых покупок.
«Это еще один шаг на пути к созданию игровой студии мирового уровня», — заявил вице-президент отдела студии по разработке игр Амир Рахими.
По его словам, в Хельсинки живут «одни из лучших игровых талантов в мире», поэтому финская столица была выбрана местом открытия студии.
В начале года Netflix купила финскую компанию Next Game за €65 млн, которая тоже базируется в Хельсинки.
Рахими отметил, что сейчас пока нет подробностей о том, какой может быть первая игра, по его словам, компании предстоит много работы.
Директором новой студии станет Марко Ластикка, возглавлявший ранее подразделение Electronic Arts в Финляндии. Он также занимал должность вице-президента в американских компаниях-разработчиках игр Zynga и Digital Chocolate.
В настоящее время в игровом разделе платформы представлены 24 приложения, доступные только подписчикам сервиса.
Фото на обложке: Unsplash
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