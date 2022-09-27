Netflix откроет собственную игровую студию «мирового уровня»

Компания Netflix анонсировала открытие своей первой игровой студии, которая расположится в Хельсинки, об этом говорится на официальном сайте стриминга.

В компании подчеркнули, что в новых приложениях не будет рекламы и внутриигровых покупок.

«Это еще один шаг на пути к созданию игровой студии мирового уровня», — заявил вице-президент отдела студии по разработке игр Амир Рахими.

По его словам, в Хельсинки живут «одни из лучших игровых талантов в мире», поэтому финская столица была выбрана местом открытия студии.

В начале года Netflix купила финскую компанию Next Game за €65 млн, которая тоже базируется в Хельсинки.

Рахими отметил, что сейчас пока нет подробностей о том, какой может быть первая игра, по его словам, компании предстоит много работы.

Директором новой студии станет Марко Ластикка, возглавлявший ранее подразделение Electronic Arts в Финляндии. Он также занимал должность вице-президента в американских компаниях-разработчиках игр Zynga и Digital Chocolate.

В настоящее время в игровом разделе платформы представлены 24 приложения, доступные только подписчикам сервиса.

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