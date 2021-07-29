Актеров Голливуда обязали вакцинироваться от COVID-19

Актеров Голливуда и съемочные группы обязали вакцинироваться от COVID-19. Требования для тех, кто непосредственно работает на съемочной площадке, ввели в Netflix. Ранее несколько всемирно известных актеров отказались работать с непривитыми.

О новых требованиях, веденных стриминговым сервисом Netfliex, сообщили в Deadline.

Привиться от коронавируса обязали тех, кто работает в так называемой «зоне А», то есть непосредственно на площадке. Под таких сотрудников попадают практически все участники съемочного процесса – от режиссеров и актеров, до ассистентов звукорежиссера и лоигистов.

Netflix допустил исключения для тех, кто не может привиться по причинам медотвода, религиозным соображениям, а также для участников съемочного процесса сериалов и фильмов, которые уже находятся в производстве.

Ранее актер Шон Пенн, больше известный по ролям в фильмах «Харви Милк», «Таинственная река» и «Игра», отказался продолжать съемки в сериале «Газлит» до тех пор, пока вся съемочная группа не будет вакцинирована от COVID-19.

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