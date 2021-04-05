Сотни миллионов: впервые раскрыты финансовые показатели Netflix в России

ООО «Развлекательный онлайн-сервис» — компания, управляющая стриминговым сервисом Netflix в России, впервые раскрыла финансовые показатели. Пока что данные предоставлены только за последние 2 с половиной месяца 2020 года.

Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», выручка Netflix составила 462,96 млн рублей, чистая прибыль компании — 24,38 млн руб. На платежи поставщикам и подрядчикам Netflix потратил 220,4 млн рублей, ещё 2,9 млн руб. ушло на оплату труда на территории России. Сама компания отказалась комментировать информацию.

До сих пор финансовые данные Netflix в России оставались неизвестными. По данным портала Telecom Daily, доля Netflix на российском рынке по итогам 2020 года составила 8,4%, выручка — 3 млрд рублей.

Как заявил газете «Коммерсант» директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин, из-за особенностей оплаты подписки часть доходов могла не отразиться в отчёте. По подсчётам Бырдина, выручка сервиса за месяц могла составить 184 млн рублей, а минимальное число подписчиков — 180 тысяч человек (при максимальной стоимости тарифа в 999 рублей).

Также Бырдин отметил, что превышение сервисом цифры в 100 тысяч подписчиков влечёт за собой включение Netflix Роскомнадзором в реестр аудиовизуальных сервисов, что приведёт к необходимости исполения регуляторных требований и, как следствие — дополнительным расходам.

Стриминговый сервис Netflix был доступен для российских пользователей с 2015 года, но лишь в сентябре 2020 года платформа официально запустилась на территории РФ. Оператором Netflix в России стала «Национальная медиа группа». На партнёрство с российской компанией Netflix пошёл из-за законодательных ограничений: у серверов с аудиторией более 100 тыс. российских пользователей доля иностранного владения не должна превышать 20%.

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Фото: bernardojbp / Depositphotos