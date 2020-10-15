Netflix запустил русскоязычную версию сервиса
Стриминговый сервис Netflix рассказал о запуске русскоязычной версии. Известные зарубежные фильмы и сериалы будут доступны с русской озвучкой и субтитрами. Плата за подписку будет осуществляться в рублях. Смотреть фильмы, сериалы и телешоу российские пользователи смогут с планшета, смартфона, компьютера и игровой консоли. Об этом говорится в пресс-релизе Netflix.
«На платформе появится дублированный на русский язык контент из линейки Netflix Originals. Например, сериал "Призраки усадьбы Блай", фильмы "Хэллоуин Хьюби" и "Дэвид Аттенборо: Жизнь на нашей планете". Также будет представлено больше российского контента, в том числе сериал "Эпидемия", который уже доступен на Netflix по всему миру», — рассказали в компании.
Доступно три ежемесячных тарифных плана: базовый — 599 рублей, стандартный — 799 рублей и премиум — 999 рублей.
Пользователи получат:
- доступ к сериалам и фильмам в формате Ultra HD 4K и HDR;
- функцию контроля трафика мобильных данных для тех, кто пользуется Netflix с мобильных устройств;
- возможность загрузить большую часть каталога на устройство и посмотреть его позже без подключения к интернету.
Netflix также запускает официальные аккаунты для российского рынка в Facebook, Twitter, Instagram и YouTube. Ежедневно с 10 до 22 часов по московскому времени доступна русскоязычная служба поддержки.
Русскоязычная версия сервиса запущена в партнерстве с Национальной Медиа Группой (НМГ).
Фото: Studio R3 / Shutterstock
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