Стриминговый сервис Netflix рассказал о запуске русскоязычной версии. Известные зарубежные фильмы и сериалы будут доступны с русской озвучкой и субтитрами. Плата за подписку будет осуществляться в рублях. Смотреть фильмы, сериалы и телешоу российские пользователи смогут с планшета, смартфона, компьютера и игровой консоли. Об этом говорится в пресс-релизе Netflix.

Netflix запустил русскоязычную версию сервиса