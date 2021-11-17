Netflix запустил собственный рейтинг самых популярных фильмов и сериалов

Стриминговый сервис Netflix запустил сайт «Топ10 на Netflix» со списками самых популярных фильмов и сериалов на своей платформе, сообщила пресс-служба компании.
На сайте будут еженедельно публиковаться списки 10 самых популярных сериалов и фильмов. Списки охватывают четыре основные категории:
- англоязычные фильмы;
- англоязычные сериалы;
- фильмы на иностранных языках;
- сериалы на иностранных языках.
При этом можно посмотреть соответствующие списки по каждой из 90 стран, где работает сервис.
Как пояснили в компании, списки формируются на основе подсчета времени, потраченного пользователями на просмотр. Компания намерена обновлять списки по вторникам. Также на сайте представлены списки наиболее популярных фильмов и сериалов за всю историю сервиса.
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Фото на обложке: sitthiphong /
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