Netflix запустил собственный рейтинг самых популярных фильмов и сериалов

Стриминговый сервис Netflix запустил сайт «Топ10 на Netflix» со списками самых популярных фильмов и сериалов на своей платформе, сообщила пресс-служба компании.

На сайте будут еженедельно публиковаться списки 10 самых популярных сериалов и фильмов. Списки охватывают четыре основные категории:

англоязычные фильмы;

англоязычные сериалы;

фильмы на иностранных языках;

сериалы на иностранных языках.

При этом можно посмотреть соответствующие списки по каждой из 90 стран, где работает сервис.

Как пояснили в компании, списки формируются на основе подсчета времени, потраченного пользователями на просмотр. Компания намерена обновлять списки по вторникам. Также на сайте представлены списки наиболее популярных фильмов и сериалов за всю историю сервиса.

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