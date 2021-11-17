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Netflix запустил собственный рейтинг самых популярных фильмов и сериалов

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Стриминговый сервис Netflix запустил сайт «Топ10 на Netflix» со списками самых популярных фильмов и сериалов на своей платформе, сообщила пресс-служба компании.

Netflix запустил собственный рейтинг самых популярных фильмов и сериалов

На сайте будут еженедельно публиковаться списки 10 самых популярных сериалов и фильмов. Списки охватывают четыре основные категории:

  • англоязычные фильмы;
  • англоязычные сериалы;
  • фильмы на иностранных языках;
  • сериалы на иностранных языках.

При этом можно посмотреть соответствующие списки по каждой из 90 стран, где работает сервис.

Как пояснили в компании, списки формируются на основе подсчета времени, потраченного пользователями на просмотр. Компания намерена обновлять списки по вторникам. Также на сайте представлены списки наиболее популярных фильмов и сериалов за всю историю сервиса. 

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Фото на обложке: sitthiphong / Shutterstock

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