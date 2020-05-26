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«Нетология» совместно с компанией «Redmadrobot» обучат iOS-разработчиков

Новости
Юлиана Трегуб
Юлиана Трегуб

Менеджер проектов

Юлиана Трегуб

15 июня стартует онлайн-курс «Нетологии» «iOS-разработчик с нуля». Курс подойдет для начинающих iOS-разработчиков, веб-, 1С-разработчиков, а также для тех, кто хочет сменить профессию.

«Нетология» совместно с компанией «Redmadrobot» обучат iOS-разработчиков

Занятия проходят в формате онлайн-лекций, видео-уроков и практических занятий под сопровождением преподавателей и наставников.


На курсе разработчики научатся: 

  • создавать интерфейс приложения;
  • работать с базой данных, сетью и многопоточностью;
  • разрабатывать сложные приложения с настройкой геолокации, возможностью идентификации пользователя и покупками.

Преподаватели курса: 

  • Роман Чуркин, руководитель группы мобильной разработки в Redmadrobot;
  • Андрей Резанов, руководитель мобильной разработки в ПАО «МТС»;
  • Никита Нагайник, Senior iOS Developer в Effective;
  • Евгений Ахмеров, директор /difway.studio;
  • Александр Коловатов, iOS Engineer в Effective;
  • Никита Казаков, старший iOS-разработчик в Movavi; 
  • Максим Солдатов, iOS-разработчик в Lifetech.
Мобильную разработку отличает от серверной то, что она более “осязаемая”. Всё что ты сделал, сразу видно на экране, это приносит ощутимое удовольствие. И в новой программе iOS-разработчик мы уделили много внимания темам, которые сразу пригодятся начинающему специалисту на практике. Будем изучать все то, что касается разработки приложений типа “тонкий клиент” — когда на сервере исполняется практически весь программный код, запросы, хранятся данные, временные файлы и кэш. Это очень интересно. А всё, что на практике встречается реже, можно изучить самостоятельно, зная базовые принципы и подходы.
Роман Чуркин, руководитель группы мобильной разработки в redmadrobot, куратор курса

Подать заявку можно на сайте курса.

Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash

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