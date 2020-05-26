15 июня стартует онлайн-курс «Нетологии» «iOS-разработчик с нуля». Курс подойдет для начинающих iOS-разработчиков, веб-, 1С-разработчиков, а также для тех, кто хочет сменить профессию.

«Нетология» совместно с компанией «Redmadrobot» обучат iOS-разработчиков