Новости
Партнеры
«Нетология» совместно с компанией «Redmadrobot» обучат iOS-разработчиков
Новости
Юлиана Трегуб
15 июня стартует онлайн-курс «Нетологии» «iOS-разработчик с нуля». Курс подойдет для начинающих iOS-разработчиков, веб-, 1С-разработчиков, а также для тех, кто хочет сменить профессию.
«Нетология» совместно с компанией «Redmadrobot» обучат iOS-разработчиковЮлиана Трегуб
Занятия проходят в формате онлайн-лекций, видео-уроков и практических занятий под сопровождением преподавателей и наставников.
На курсе разработчики научатся:
- создавать интерфейс приложения;
- работать с базой данных, сетью и многопоточностью;
- разрабатывать сложные приложения с настройкой геолокации, возможностью идентификации пользователя и покупками.
Преподаватели курса:
- Роман Чуркин, руководитель группы мобильной разработки в Redmadrobot;
- Андрей Резанов, руководитель мобильной разработки в ПАО «МТС»;
- Никита Нагайник, Senior iOS Developer в Effective;
- Евгений Ахмеров, директор /difway.studio;
- Александр Коловатов, iOS Engineer в Effective;
- Никита Казаков, старший iOS-разработчик в Movavi;
- Максим Солдатов, iOS-разработчик в Lifetech.
Мобильную разработку отличает от серверной то, что она более “осязаемая”. Всё что ты сделал, сразу видно на экране, это приносит ощутимое удовольствие. И в новой программе iOS-разработчик мы уделили много внимания темам, которые сразу пригодятся начинающему специалисту на практике. Будем изучать все то, что касается разработки приложений типа “тонкий клиент” — когда на сервере исполняется практически весь программный код, запросы, хранятся данные, временные файлы и кэш. Это очень интересно. А всё, что на практике встречается реже, можно изучить самостоятельно, зная базовые принципы и подходы.
Подать заявку можно на сайте курса.
Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма