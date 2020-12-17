«Нетология» выяснила, почему новые сотрудники увольняются ещё на испытательном сроке

Ирина Печерская
Образовательная платформа «Нетология», IT-холдинг TalentTech и биржа фриланса FL.ru провели совместное исследование. Результаты показали, что волнует россиян на новом месте работы и почему сотрудники увольняются ещё на испытательном сроке.
«Нетология» выяснила, почему новые сотрудники увольняются ещё на испытательном срокеИрина Печерская
Основные страхи перед выходом на работу:
- не найти общий язык с командой и начальником;
- не получить зарплату;
- не найти вовремя офис и нужный кабинет;
- неправильно одеться в первый рабочий день;
- не справиться с задачами.
С какими проблемы сотрудники обычно сталкиваются в процессе адаптации на новом месте:
- 20% — нет намеченного плана по задачам и KPI;
- 18% — неясны цели и особенности рабочего процесса;
- 17% — непонятна иерархия компании;
- 13% — непонятны принципы работы.
Также исследование показало, что 73% респондентов старше 45 лет не увольняются в период испытательного срока, тогда как в других возрастных группах этот показатель колеблется от 23 до 29%.
По нашему опыту, когда человек меняет работу, особенно, если это новая профессия, ему крайне важна поддержка будущего руководства и команды. Без нее начинающие специалисты боятся идти на ощупь и делать неправильные шаги. И чем более качественной эта поддержка будет, тем быстрее сотрудник раскроется и будет эффективно выполнять новые для него задачи.
В исследовании приняли участие 1020 человек.
Фото на обложке: Dragon Images/shutterstock.com
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