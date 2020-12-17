Образовательная платформа «Нетология», IT-холдинг TalentTech и биржа фриланса FL.ru провели совместное исследование. Результаты показали, что волнует россиян на новом месте работы и почему сотрудники увольняются ещё на испытательном сроке.

«Нетология» выяснила, почему новые сотрудники увольняются ещё на испытательном сроке