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«Нетология» проведет онлайн-марафон по увеличению продаж в e-commerce

Новости
Юлиана Трегуб
Юлиана Трегуб

Менеджер проектов

Юлиана Трегуб

С 17 по 21 августа онлайн-школа «Нетология» проведет бесплатный онлайн-марафон «Как увеличить продажи в e-commerce».  Маркетологи и управленцы расскажут, как рассчитать экономику продвижения интернет-магазина, как работать с инстаграм, продвигаться в поисковиках и маркетплейсах, и что учитывать в условиях кризиса.

«Нетология» проведет онлайн-марафон по увеличению продаж в e-commerce

Эксперты онлайн-марафона:

  • Александр Ярощук, директор по развитию digital-агентства MediaGuru;
  • Юлия Магась, директор по связям с общественностью Epicstars;
  • Дмитрий Севальнев, совладелец «Пиксель Плюс»;
  • Артур Латынов, генеральный директор «СЕО Интеллект».

В период марафона участники получат:

  • Руководство «Как работать с инструментом «Магазин в Инстаграм»;
  • Руководство «Планирование рекламной кампании от постановки цели до распределения бюджета»;
  • Видео «Юнит-экономика, точки роста бизнеса и управление продуктом на пальцах»;
  • Гайд «10 способов привлечь клиента в интернет-магазин».


Регистрация доступна на сайте.

Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash

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