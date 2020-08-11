С 17 по 21 августа онлайн-школа «Нетология» проведет бесплатный онлайн-марафон «Как увеличить продажи в e-commerce». Маркетологи и управленцы расскажут, как рассчитать экономику продвижения интернет-магазина, как работать с инстаграм, продвигаться в поисковиках и маркетплейсах, и что учитывать в условиях кризиса.

«Нетология» проведет онлайн-марафон по увеличению продаж в e-commerce