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«Нетология» проведет онлайн-марафон по увеличению продаж в e-commerce
Новости
Юлиана Трегуб
С 17 по 21 августа онлайн-школа «Нетология» проведет бесплатный онлайн-марафон «Как увеличить продажи в e-commerce». Маркетологи и управленцы расскажут, как рассчитать экономику продвижения интернет-магазина, как работать с инстаграм, продвигаться в поисковиках и маркетплейсах, и что учитывать в условиях кризиса.
«Нетология» проведет онлайн-марафон по увеличению продаж в e-commerceЮлиана Трегуб
Эксперты онлайн-марафона:
- Александр Ярощук, директор по развитию digital-агентства MediaGuru;
- Юлия Магась, директор по связям с общественностью Epicstars;
- Дмитрий Севальнев, совладелец «Пиксель Плюс»;
- Артур Латынов, генеральный директор «СЕО Интеллект».
В период марафона участники получат:
- Руководство «Как работать с инструментом «Магазин в Инстаграм»;
- Руководство «Планирование рекламной кампании от постановки цели до распределения бюджета»;
- Видео «Юнит-экономика, точки роста бизнеса и управление продуктом на пальцах»;
- Гайд «10 способов привлечь клиента в интернет-магазин».
Регистрация доступна на сайте.
Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash
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