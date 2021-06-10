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Нетология проведет бесплатную онлайн-конференцию о work-life balance

Новости
Светлана Зыкова
Светлана Зыкова

Главный редактор RB.RU

Светлана Зыкова

16 июня пройдет онлайн-конференция Нетологии «Есть ли жизнь после работы? Ищем work-life balance». Эксперты-практики дадут неочевидные советы о том, как любить и беречь себя, разобраться с внутренними установками и развить навык отдыхать.

Как обещают организаторы, выступление каждого спикера не займет больше 15 минут и будет полезно для трудоголиков, которые хотят построить карьеру, но при этом не выгореть.

Нетология проведет бесплатную онлайн-конференцию о work-life balance

Выгоранием на работе никого не удивишь — любой специалист может столкнуться с монотонными задачами, переработками и усталостью от своей деятельности. Важно вовремя заметить симптомы выгорания и правильно расходовать свою энергию. Как это сделать — и расскажут на коференции.

А еще участники онлайн-конференции узнают: 

  • как уберечь себя от выгорания на работе;
  • что делать, когда уже выгорел;
  • как повысить эффективность без насилия над собой;
  • как найти свой индивидуальный баланс и наслаждаться жизнью;
  • как сделать из отдыха проект: практический блок.

Эксперты онлайн-конференции: 

  • Оля Полищук, коуч-модератор и бизнес-фасилитатор по вопросам выгорания и саморегуляции;
  • Лена Резанова, специалист в области карьерных стратегий;
  • Никита Маклахов, специалист по личной эффективности и работе с привычками;
  • Ева Кац, писатель, спикер TEDx, CEO рекламного агентства Digital Bands, тренер по жизненному балансу;
  • Максим Черепица, селф-менеджмент коуч и консультант по управлению проектами.

Зарегистрироваться на онлайн-конференцию: https://netolo.gy/gDI.

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Фото: Unsplash.

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