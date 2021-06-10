16 июня пройдет онлайн-конференция Нетологии «Есть ли жизнь после работы? Ищем work-life balance». Эксперты-практики дадут неочевидные советы о том, как любить и беречь себя, разобраться с внутренними установками и развить навык отдыхать.

Как обещают организаторы, выступление каждого спикера не займет больше 15 минут и будет полезно для трудоголиков, которые хотят построить карьеру, но при этом не выгореть.

Нетология проведет бесплатную онлайн-конференцию о work-life balance