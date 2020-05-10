Российский стартап по производству упаковки из крапивы получил €50 тысяч в Нидерландах

Российский стартап по производству экологичной упаковки Nettle Plastic в январе этого года получил грант от нидерландского фонда Limburg Business Development Fund. Об этом Rusbase рассказала основательница фонда Наталья Кузнецова.

Размер гранта — €50 тысяч. До этого стартап в течение нескольких лет работал в России, но не смог получить финансирование от местных фондов и инвесторов. Как рассказала Кузнецова, она собирала средства через краудфандинг, с помощью соцсетей и собственной сети контактов.

«Получить финансирование от Нидерландов оказалось в разы легче, чем в российском фонде Бортника. Документации меньше, ответственность за результат ниже, а чек значительно выше», — отметила создательница Nettle Plastic.

Стартап разрабатывает экологичную упаковку из крапивы и биоразлагаемого полимера полилактида. Упаковка подходит для еды, напитков, детских игрушек и других товаров.

Основательница Nettle Plastic Наталья Кузнецова. Фото: Facebook

Nettle Plastic переехал в Нидерланды в сентябре прошлого года по приглашению акселератора Brightlands Innovation Factory. В ноябре появилось юридическое лицо Nettle TOC B.V..

Кузнецова отмечает, что нидерландские фонды финансируют только проекты, у которых есть юрлицо в Нидерландах. При этом у команд из России хорошие шансы получить деньги.

«К русским основателям стартапов в Нидерландах относятся очень хорошо. Ежегодно портфель местных фондов прирастает 1-2 стартапами с российскими основателями», — добавляет Кузнецова.

Государственные фонды в Нидерландах выделяют первые гранты на разработку и проверку гипотез, они не предполагают производства материала или продукции для продажи.

Чтобы запустить производство, проект должен подать новую заявку — на получение займа от госфонда. В случае успеха стартап должен вернуть займ или предоставить фонду долю в проекте. Кроме того, стартап может получить необеспеченный кредит от Rabobank.

Продукция Nettle Plastic. Фото: Facebook

Сейчас Nettle Plastic проверяет гипотезу создания материала из голландского сырья — все компоненты композита и процесс производства должны быть отработаны в Нидерландах. Результатом этого этапа будет задокументированная технология производства крапивного композита в Нидерландах.

Как отметила Наталья Кузнецова, проект уже подал заявку на следующий этап финансирования. В планах стартапа — производство пробной промышленной партии материала для 3D-печати из крапивного композита. Кроме того, на следующем этапе Nettle Plastic рассчитывает протестировать материал на реальных задачах потенциальных клиентов.

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