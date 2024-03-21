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Neuralink показала, как пациент с имплантом в мозге играет в шахматы «силой мысли»

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Нейротехнологическая компания Илона Маска Neuralink показала первые результаты работы вживленного в мозг человека чипа. Neuralink опубликовала в соцсети X (бывший Twitter) ролик с 29-летним Ноланом Арбо, который управляет фигурками силой мысли в онлайн-шахматах.

Neuralink показала, как пациент с имплантом в мозге играет в шахматы «силой мысли»

В прошлом месяце Маск рассказал, что первый пациент с имплантом Neuralink научился управлять компьютерной мышью силой мысли.

В опубликованном видео пациент рассказывает, как его парализовало восемь лет назад после неудачного инцидента во время занятий дайвингом. Сейчас Нолан не чувствует своего тела ниже плеч. На ролике молодой человек показывает, как справляется с игрой в онлайн-шахматы, управляя фигурами за счет силы мысли.

По словам пациента, сама операция по вживлению импланта была очень простой, несмотря на необходимость вскрыть черепную коробку. При этом Нолан отмечает, что испытания прошли не совсем гладко и еще предстоит много работы.

Neuralink впервые вживила чип в мозг человека 28 января этого года. Процедуре предшествовали.

Фото на обложке: T. Schneider / Shutterstock

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