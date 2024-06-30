Neuralink отложила вторую операцию по вживлению мозгового импланта

Компания Neuralink Илона Маска отменила операцию по имплантации своего устройства второму пациенту. Причина — состояние его здоровья.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на гендиректора Неврологического института Барроу Майкла Лоутона, пациент страдает болезнью Лу Герига — неизлечимым заболеванием, которое вызывает деградацию нервных клеток головного и спинного мозга и, в конечном итоге, приводит к полному параличу мышц.

Из-за проблем пациента со здоровьем имплантация устройства Neuralink была на данный момент невозможна.

«Очень важно выбрать подходящего пациента для такого исследования, — сказал Лоутон. — Все участники, клинические и хирургические, хотят сделать все правильно».

Операция должна была пройти в минувший понедельник. Заменяющий кандидат, скорее всего, пройдет операцию в следующем месяце в клинике Барроу.

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