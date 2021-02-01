Играет в видеоигры «силой мысли»: стартап Илона Маска Neuralink вживил чип обезьяне

Илон Маск сообщил, что в рамках развития одного из его стартапов — Neuralink — в мозг обезьяны был вживлен чип. Он позволяет животному играть в видеоигры «силой мысли». Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«У нас есть обезьяна с беспроводным имплантатом в черепе с крошечными проводами, которая может играть в видеоигры силой мысли. <...> Мы хотим, чтобы в будущем обезьяны играли в интеллектуальный пинг-понг друг с другом», — рассказал Маск.

Он добавил, что обезьяна «счастлива» и живет в «лучших обезьяньих условиях в мире». Предприниматель также пообещал, что видео с играющими в видеоигры обезьянами выпустят в ближайшее время.

О таких промежуточных результатах работы Neuralink основатель Tesla и SpaceХ рассказал в стриме в соцсети Clubhouse, отмечает Bloomberg.

Neuralink был создан в 2016 году. За это время, по данным Crunchbase, Маск вложил в него $158 млн. Стартап разрабатывает технологию для устранения последствий травм головного и спинного мозга. Предполагается, что создаваемый чип сможет восполнить утраченные в результате травмы способности.