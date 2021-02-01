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Играет в видеоигры «силой мысли»: стартап Илона Маска Neuralink вживил чип обезьяне

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Илон Маск сообщил, что в рамках развития одного из его стартапов — Neuralink — в мозг обезьяны был вживлен чип. Он позволяет животному играть в видеоигры «силой мысли». Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Играет в видеоигры «силой мысли»: стартап Илона Маска Neuralink вживил чип обезьяне

«У нас есть обезьяна с беспроводным имплантатом в черепе с крошечными проводами, которая может играть в видеоигры силой мысли. <...> Мы хотим, чтобы в будущем обезьяны играли в интеллектуальный пинг-понг друг с другом», — рассказал Маск.

Он добавил, что обезьяна «счастлива» и живет в «лучших обезьяньих условиях в мире». Предприниматель также пообещал, что видео с играющими в видеоигры обезьянами выпустят в ближайшее время.

О таких промежуточных результатах работы Neuralink основатель Tesla и SpaceХ рассказал в стриме в соцсети Clubhouse, отмечает Bloomberg.

Neuralink был создан в 2016 году. За это время, по данным Crunchbase, Маск вложил в него $158 млн. Стартап разрабатывает технологию для устранения последствий травм головного и спинного мозга. Предполагается, что создаваемый чип сможет восполнить утраченные в результате травмы способности.

Сам беспроводной чип Link был представлен в августе 2020 года. Тогда Маск рассказал, что устройство для чтения мозговой активности уже тестируют на свиньях. Предприниматель сообщал, что чип будет поддерживать StarCraft и его можно будет использовать для управления в играх.

Фото: View Apart / Shutterstock

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