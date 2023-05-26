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Компании Илона Маска Neuralink разрешили вживлять чипы людям

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешило компании Neuralink испытывать чипы для мозга на людях. В ближайшее время компания объявит о наборе участников первых клинических испытаний.

Компании Илона Маска Neuralink разрешили вживлять чипы людям

Neuralink был основан в 2016 году. Его ближайшая цель — научиться имплантировать чипы парализованным людям, чтобы те могли использовать компьютеры и телефоны силой мысли.

С 2019 года компания пыталась получить одобрение регулирующих органов на проведение испытаний на людях, без которого продукт не может выйти на рынок.

Фото на обложке: ymphotos / Shutterstock

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