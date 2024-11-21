Neuralink Илона Маска получила разрешение на вживление мозговых чипов в Канаде

Neuralink Илона Маска, разработавшая мозговой имплант для управления компьютером силой мысли, получила разрешение на проведение клинических испытаний в Канаде. Компания впервые будет вживлять чипы пациентам за пределами США.

Испытания пройдут в одной из больниц сети University Health Network (UHN) в Торонто. «Мы невероятно гордимся быть в авангарде этого научного прорыва в области нейрохирургии», — заявил глава UHN Кевин Смит. Он добавил, что UHN станет «первым и эксклюзивным» местом проведения испытаний Neuralink в Канаде, но не уточнил, когда они начнутся.

На странице Neuralink в соцсети Х, которая тоже принадлежит Маску, говорится, что компания получила разрешение министерства здравоохранения Канады на проведение испытаний на людях. Компания заявила, что ищет добровольцев среди пациентов с квадриплегией, вызванной БАС (боковым амиотрофическим склерозом, также известным как болезнь Лу Герига), или травмами спинного мозга.

Ранее компания Маска вживила мозговые импланты нескольким пациентам в США. Первый пациент компании, 29-летний Нолан Арбо, которого восемь лет назад парализовало ниже плеч, рассказывал, что благодаря устройству смог пользоваться компьютером и даже играть в видеоигры.

Позднее с чипом, который имплантировали Арбо, возникла проблема: часть электродов перестали считывать сигналы, поскольку специалисты Neuralink не учли, как сильно мозг может двигаться внутри черепа. Восстановить работу девайса удалось без хирургического вмешательства, специалисты компании отключили электроды, получавшие слабый сигнал, и сфокусировали датчики на группах нейронов, которые давали сильный сигнал.

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