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Стартап Илона Маска Neuralink привлек $205 млн инвестиций

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Стартап Neuralink, основанный Илоном Маском и занимающийся разработкой имплантируемых нейроинтерфейсов, в ходе раунда финансирования категории C привлек $205 млн инвестиций от группы инвесторов во главе с дубайской Vy Capital (основана Александром Тамасом, бывшим партнером инвестиционной компании DST миллиардера Юрия Мильнера). Об этом сообщается в корпоративном блоге компании.

Стартап Илона Маска Neuralink привлек $205 млн инвестиций

В раунде приняли участие инвестфонды Google Ventures, DFJ Growth, Valor Equity Partners, Craft Ventures, Founders Fund и Gigafund, а также соучредитель ARCH Venture Partners Роберт Нельсон, сооснователь Paradigm и Coinbase Фред Эрсам, соучредитель PayPal и Founders Fund Кен Хауэри, Блейк Байерс из Byers Capital и председатель YC Group и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.

Компания Neuralink основана в 2016 году Илоном Маском, чтобы помочь людям с черепно-мозговыми травмами в ближайшей перспективе и снизить риски искусственного интеллекта для человечества в долгосрочной перспективе.

Последние четыре года компания работала над созданием N1 Link. Это 1024-канальное устройство, которое после имплантации становится полностью невидимым и передает данные по беспроводной связи. Средства, собранные в последнем раунде финансирования, «будут использованы для вывода на рынок первого продукта Neuralink и ускорения исследований и разработок будущих продуктов», говорится в блоге компании.

Кроме того, они позволят Neuralink продолжить работу над имплантом для квадриплегиков – людей, у которых полностью или частично парализованы руки и ноги. Чип-имплант даст таким людям возможность взаимодействовать с компьютерами и телефонами, тем самым обеспечив «цифровую свободу».

Ближайшим большим шагом для Neuralink станут клинические испытания устройства на людях. До сих пор его работа демонстрировалась на крысах, свиньях и обезьяне, которая благодаря импланту смогла играть в видеоигру пинг-понг.

В предыдущем раунде финансирования два года назад компания собрала $51 млн венчурных инвестиций, а в 2017 году — $107 млн.

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Фото: Pexels

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