Нейросеть составила рейтинг компаний в сфере ИИ в России

«Билайн» и Brand Analytics представили рейтинг компаний и институтов, занимающихся искусственным интеллектом (ИИ) в России. Его составили при помощи нейросети. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе оператора.

Модель была обучена на данных из открытых источников. Она проанализировала 537 тыс. новостей из СМИ и 598 тыс. постов из Telegram. Выделение событий и сумм происходило с помощью специальных выражений-шаблонов. С рейтингом можно ознакомиться здесь.

В рейтинге восемь основных номинаций:

«Инвестиции в искусственный интеллект», в лидерах — Сбербанк, «Яндекс» и ВТБ. «Вклад в развитие искусственного интеллекта в РФ» — «Яндекс», МГУ им. М. В. Ломоносова, «ВКонтакте». «Вклад в подготовку кадров» —«ВКонтакте», МГУ им. М. В. Ломоносова, «Яндекс». «Присутствие в инфополе», в топе — «ВКонтакте», «Яндекс», Сбербанк. «Значимые решения» — «Яндекс», «ВКонтакте», Сбербанк. «Облачные решения» — «Яндекс», «ВКонтакте», МТС. «Импортозамещение» — «Яндекс», «ВКонтакте», Росатом. «Социальный искусственный интеллект», в лидерах — «ВКонтакте», «Яндекс», Сбербанк.

И четыре спецноминации:

«Вузы и искусственный интеллект», в лидерах — МГУ им. М. В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, МГТУ им. Н. Э. Баумана. «Банки и искусственный интеллект» — Сбербанк, ВТБ, «Тинькофф». «Телеком и искусственный интеллект» — МТС, «Билайн», Мегафон. «Ритейл и искусственный интеллект», в тройке лучших — «Магнит», Ozon, Wildberries.

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