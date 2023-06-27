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Нейросеть составила рейтинг компаний в сфере ИИ в России

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Билайн» и Brand Analytics представили рейтинг компаний и институтов, занимающихся искусственным интеллектом (ИИ) в России. Его составили при помощи нейросети. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе оператора.

Нейросеть составила рейтинг компаний в сфере ИИ в России

Модель была обучена на данных из открытых источников. Она проанализировала 537 тыс. новостей из СМИ и 598 тыс. постов из Telegram. Выделение событий и сумм происходило с помощью специальных выражений-шаблонов. С рейтингом можно ознакомиться здесь.

В рейтинге восемь основных номинаций:

  1. «Инвестиции в искусственный интеллект», в лидерах — Сбербанк, «Яндекс» и ВТБ.
  2. «Вклад в развитие искусственного интеллекта в РФ» — «Яндекс», МГУ им. М. В. Ломоносова, «ВКонтакте».
  3. «Вклад в подготовку кадров» —«ВКонтакте», МГУ им. М. В. Ломоносова, «Яндекс».
  4. «Присутствие в инфополе», в топе — «ВКонтакте», «Яндекс», Сбербанк.
  5. «Значимые решения» — «Яндекс», «ВКонтакте», Сбербанк.
  6. «Облачные решения» — «Яндекс», «ВКонтакте», МТС.
  7. «Импортозамещение» — «Яндекс», «ВКонтакте», Росатом.
  8. «Социальный искусственный интеллект», в лидерах — «ВКонтакте», «Яндекс», Сбербанк.

И четыре спецноминации:

  1. «Вузы и искусственный интеллект», в лидерах — МГУ им. М. В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, МГТУ им. Н. Э. Баумана.
  2. «Банки и искусственный интеллект» — Сбербанк, ВТБ, «Тинькофф».
  3. «Телеком и искусственный интеллект» — МТС, «Билайн», Мегафон.
  4. «Ритейл и искусственный интеллект», в тройке лучших — «Магнит», Ozon, Wildberries.

Фото на обложке: Unsplash

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