Нейросеть составила рейтинг компаний в сфере ИИ в России

«Билайн» и Brand Analytics представили рейтинг компаний и институтов, занимающихся искусственным интеллектом (ИИ) в России. Его составили при помощи нейросети. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе оператора.
Модель была обучена на данных из открытых источников. Она проанализировала 537 тыс. новостей из СМИ и 598 тыс. постов из Telegram. Выделение событий и сумм происходило с помощью специальных выражений-шаблонов. С рейтингом можно ознакомиться здесь.
В рейтинге восемь основных номинаций:
- «Инвестиции в искусственный интеллект», в лидерах — Сбербанк, «Яндекс» и ВТБ.
- «Вклад в развитие искусственного интеллекта в РФ» — «Яндекс», МГУ им. М. В. Ломоносова, «ВКонтакте».
- «Вклад в подготовку кадров» —«ВКонтакте», МГУ им. М. В. Ломоносова, «Яндекс».
- «Присутствие в инфополе», в топе — «ВКонтакте», «Яндекс», Сбербанк.
- «Значимые решения» — «Яндекс», «ВКонтакте», Сбербанк.
- «Облачные решения» — «Яндекс», «ВКонтакте», МТС.
- «Импортозамещение» — «Яндекс», «ВКонтакте», Росатом.
- «Социальный искусственный интеллект», в лидерах — «ВКонтакте», «Яндекс», Сбербанк.
И четыре спецноминации:
- «Вузы и искусственный интеллект», в лидерах — МГУ им. М. В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, МГТУ им. Н. Э. Баумана.
- «Банки и искусственный интеллект» — Сбербанк, ВТБ, «Тинькофф».
- «Телеком и искусственный интеллект» — МТС, «Билайн», Мегафон.
- «Ритейл и искусственный интеллект», в тройке лучших — «Магнит», Ozon, Wildberries.
Фото на обложке: Unsplash
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