Нейросеть будет писать новости для бренд-медиа «М.Видео»

«М.Видео» запустит бренд-медиа «М.Клик» вместо блога «М.Маг». На страницах онлайн-издания можно будет найти информацию о том, как упростить жизнь с помощью техники и технологий. Над созданием контента работают примерно 20 журналистов, контрибьюторы и новостная нейросеть. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

Материалы искусственного интеллекта можно будет найти за подписью «ИИ». Нейросеть будет помогать публиковать hi-tech-новости быстрее и полнее.

Для написания новости нейросети нужно только указать, о чем и в каком формате писать, затем она за несколько минут предложит несколько вариантов. Журналистам остается лишь скорректировать новости, автоматизация позволяем им сосредоточиться на более сложных текстах.

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