Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Нейросеть будет писать новости для бренд-медиа «М.Видео»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«М.Видео» запустит бренд-медиа «М.Клик» вместо блога «М.Маг». На страницах онлайн-издания можно будет найти информацию о том, как упростить жизнь с помощью техники и технологий. Над созданием контента работают примерно 20 журналистов, контрибьюторы и новостная нейросеть. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

Нейросеть будет писать новости для бренд-медиа «М.Видео»

Материалы искусственного интеллекта можно будет найти за подписью «ИИ». Нейросеть будет помогать публиковать hi-tech-новости быстрее и полнее. 

Для написания новости нейросети нужно только указать, о чем и в каком формате писать, затем она за несколько минут предложит несколько вариантов. Журналистам остается лишь скорректировать новости, автоматизация позволяем им сосредоточиться на более сложных текстах.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как развивалась дискуссия вокруг сознания нейросети Google
  2. 2 Заменит ли нейросеть копирайтеров?
  3. 3 «Люди должны привыкнуть к нейрогаджетам так же, как к смартфонам»
  4. 4 Школьники создали NLP-модель, которая при генерации текстов учитывает здравый смысл
  5. 5 Студент НИТУ «МИСиС» создал нейросеть, которая пишет картины
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

01 июля 2022

«Быстрый старт ВКонтакте»

07 июля 2022

Поддержка делового туризма в Москве

08 июля 2022

Конкурс грантов мэра Москвы для НКО

Все ВОЗМОЖНОСТИ