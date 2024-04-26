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ИИ-стартап студентов Университета Иннополис привлек 10 млн рублей

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Стартап Университета Иннополис привлек 10 млн рублей инвестиций от фонда Daily Challenge. Проект студентов «НейроХудожник» представили на венчурных играх на XVIII Российском венчурном форуме в Казани. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе Университета.

ИИ-стартап студентов Университета Иннополис привлек 10 млн рублей

Студенты IT-вуза разработали сервис на основе ИИ «НейроХудожник». Он создает картинки по наброску пользователя в реальном времени.

В сервисе доступны несколько жанров, «НейроХудожник» нарисует изображение в стилистике Ивана Шишкина, Казимира Малевича, Хаяо Миядзаки, Бэнкси, Ван Гога, Пикассо и других.

По словам одного из основателей стартапа Сергея Полин, сервис позволит дизайнерам, контент-мейкерам и простым пользователям генерировать качественные изображения без текстовых запросов.

«После недавнего релиза мы добавили еще и полноценный конструктор AI-моделей для создания собственных моделей на основе Stable Diffusion и Kandinsky. Полученные инвестиции помогут нам увеличить штат разработчиков с 2 до 5 человек, а также вывести продукт на международный рынок», — отметил Полин.

На сегодняшний день с помощью «НейроХудожника» сгенерировали уже 132 тыс. изображений.

Всего в венчурных играх приняли участие шесть стартапов из из Сеченовского университета, Университета Иннополис, МГИМО, НИУ ВШЭ, МГУ и ИТМО. Организаторами выступили Университет Иннополис, Сеченовский Университет, технопарк «Идея» и Daily Challenge.

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