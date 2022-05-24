Созданная российскими разработчиками нейросеть написала музыку городов

Нейросеть, созданная российскими разработчиками, написала музыку городов. За исходные данные взяли сведения о ландшафте, плотности застройки, посещаемости туристами и другую информацию, а затем преобразовали все это в композиции, которые может послушать любой желающий.

Первыми городами, музыку которых написала нейросеть, стали Москва, Петербург, Нижний Новгород, Казань и Архангельск. Разработчики – компания Platforma – выбрали именно эти города, потому что наиболее ярко демонстрируют ландшафтное разнообразие и богатое архитектурное наследие России, пояснили создатели нейросети.

«С помощью больших данных мы учли множество элементов: от количества туристов до плотности застройки и линии горизонта, благодаря чему получили неповторимое и ни на что не похожее звучание», – отметил гендиректор Platforma Алексей Каштанов.

Нейросеть создавали в среде Pure Data с помощью инструмента Geo.Platforma. В качестве исходных данных для написания музыки в нейросеть загрузили фото линии неба и геоданные города.

«Из линии горизонта нейросеть сделала форму волны, чтобы она отвечала за тембр. Геоданные мобильного оператора Tele2, а именно плотность концентрации жителей в районах города, были преобразованы в секвенсор. Он расставил ноты по местам и задал ритм, чтобы получилась музыка», – рассказали в Platforma.

На основе музыки, написанной нейросетью, создали свою музыку местные композиторы. В Петербурге, например, это сделал городской Симфонический оркестр. Музыкальные композиции можно послушать по ссылке.

Фото на обложке: Relight Motion / Shutterstock