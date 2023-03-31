«Авито Работа» подсчитала потенциальную зарплату копирайтера, обладающего навыками нейросети

Копирайтер, обладающий навыками нейросети и способный работать также быстро, мог бы рассчитывать на заработную плату в 3,5 млн рублей в месяц, подсчитали аналитики «Авито Работы».

При подсчетах специалисты опирались на данные о возможностях нейросетей и средневзвешенные сведения о доходах и режиме работы рядового копирайтера, а именно: оплата 5 тыс. рублей за одну единицу текста, объемом не менее 10 тыс. знаков, рабочий день не короче 8 часов и не менее 21 рабочего дня в месяц.

Копирайтер, способный быстро генерировать темы, готовить по ним контент и писать не менее трех статей в час, обойдется работодателю в 3,5 млн рублей в месяц с учетом налогов. В месяц такой сотрудник мог бы писать не менее 500 текстов, резюмировали в «Авито Работе».

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