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Ученые «Сколтеха» разработали нейросеть для постановки диагноза по рентгеновскому снимку

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российские ученые разработали нейросеть, способную ставить диагнозы по рентгеновскому снимку. Технология выявляет патологии легких и описывает результат своей работы словами. В большинстве случае врачу необходимо только подтвердить диагноз.

Ученые «Сколтеха» разработали нейросеть для постановки диагноза по рентгеновскому снимку

О разработке ученых «Сколтеха» говорится в пресс-релизе на сайте вуза. 

Созданная российскими учеными нейросеть самостоятельно выявляет патологии на рентгеновских снимках легких и описывает их словами. В большинстве случаев врачу остается только прочитать описание и подтвердить диагноз.

По оценкам разработчиков, при благоприятном сценарии использование нейросети сокращает время работы с одним снимком до 30 секунд. В других случаях врачу нужно будет скорректировать описание.

Нейросеть работает на технологиях компьютерной лингвистики и моделях машинного зрения. Ее обучали на парах «изображение-текст», уточнили в «Сколтехе».  

Разработчики не исключили, что их решение можно будет применять для анализа МРТ и КТ-снимков. Также они допускают внедрение активного обучения нейросети, которое позволит ей улучшаться на основе вносимых врачом корректировок.

Фото на обложке: create jobs 51 / Shutterstock

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