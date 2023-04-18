Ученые «Сколтеха» разработали нейросеть для постановки диагноза по рентгеновскому снимку

Российские ученые разработали нейросеть, способную ставить диагнозы по рентгеновскому снимку. Технология выявляет патологии легких и описывает результат своей работы словами. В большинстве случае врачу необходимо только подтвердить диагноз.
О разработке ученых «Сколтеха» говорится в пресс-релизе на сайте вуза.
Созданная российскими учеными нейросеть самостоятельно выявляет патологии на рентгеновских снимках легких и описывает их словами. В большинстве случаев врачу остается только прочитать описание и подтвердить диагноз.
По оценкам разработчиков, при благоприятном сценарии использование нейросети сокращает время работы с одним снимком до 30 секунд. В других случаях врачу нужно будет скорректировать описание.
Нейросеть работает на технологиях компьютерной лингвистики и моделях машинного зрения. Ее обучали на парах «изображение-текст», уточнили в «Сколтехе».
Разработчики не исключили, что их решение можно будет применять для анализа МРТ и КТ-снимков. Также они допускают внедрение активного обучения нейросети, которое позволит ей улучшаться на основе вносимых врачом корректировок.
Фото на обложке: create jobs 51 /
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