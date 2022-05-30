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В «Москва-Сити» построят 95-метровый мост из зеркальных сфер

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В Москве появится новый арт-объект. Это 95-метровый пешеходный мост из зеркальный сфер. Его построят в «Москва-Сити» – переправа соединит зону транспортного узла и комплекс «IQ-квартал».

В «Москва-Сити» построят 95-метровый мост из зеркальных сфер

Проект моста разработали главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов и архитектор Дмитрий Сухов. Длина моста составит 95 метров, ширина пешеходной зоны – 7 метров.

Мост, выполненный в футуристическом стиле, будет представлять собой ансамбль зеркальных сфер, диаметр которых составит от 13 до 16 метров. В каждой сфере оборудуют иллюминатор, из которых будет открываться вид на «Москву-Сити». Вдоль моста высадят деревья с кронами в виде шаров.

«Однозначно не хотелось прибавлять скуки и делать очередной классический надземный переход. Наш мост можно скорее отнести к арт-объектам», – отметил Сергей Кузнецов. 

Новый арт-объект интегрируют с вестибюлями станций московского центрального кольца и МЦД-4. На этажах разместят кафе и магазины. Возведение моста планируют закончить к 2024 году.

Фото: archsovet.msk

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